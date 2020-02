Chiara Ferragni, chi è la sorella Francesca?

Francesca è la sorella più piccola di Chiara Ferragni. Le due si tolgono solo due anni di differenza e sono molto unite. Anche se hanno intrapreso strade completamente diverse. L’influencer più famosa d’Italia, infatti, ha preferito seguire le orme della madre e diventare famosa, anche se la sua carriera è molto diversa da quella della mamma scrittrice (Marina Di Guardo).

La sorella, invece, preferisce la riservatezza e vuole affiancare il padre dentista. Oltre a Chiara e Francesca c’è anche un’altra sorella, Valentina (che è apparsa in uno spot pubblicitario di un noto marchio).

La 32enne, che è molto attiva sui social, è fidanzata da dieci anni con il musicista Riccardo Nicoletti. Nel 2015, si è laureata in Odontoiatria e Protesi Dentale a Milano e ha iniziato a lavorare nello studio di famiglia.

Nonostante questo lavoro la appassioni e la impegni molto, si dedica ad altri tipi di collaborazioni. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 900 mila follower, numeri di tutto rispetto per chi non fa l’influencer di mestiere. Questo dettaglio ci dice anche tanto del rapporto con la sorella Chiara Ferragni. Appena possibile, infatti, le due passano del tempo insieme. Non manca mai nemmeno la più piccola, Valentina.

Anche Francesca Ferragni ha scelto un musicista come dolce metà, sebbene il suo Riccardo non sia famoso come Fedez. La coppia è solida e ama viaggiare per il mondo, come mostrano i post di entrambi.

Attualmente Riccardo Nicoletti è il chitarrista di due gruppi, gli Under Static Movement e i Rosco Dunn. Recentemente con quest’ultima band ha pubblicato il singolo A luci spente. Francesca e il fidanzato però non vogliono rivelare tutto di sé sui social, sono molto gelosi dei propri spazi e intimità. Anche se sono sorella e cognato di Chiara Ferragni e Fedez, preferiscono lasciare i riflettori esclusivamente a loro.

