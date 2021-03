Chiara Ferragni e Fedez di nuovo genitori, è nata Vittoria

Chiara Ferragni e Fedez sono di nuovo genitori.

Oggi, 23 marzo 2021, è nata Vittoria.

I due influencer hanno annunciato il lieto evento su Instagram

Chiara Ferragni e Fedez sono di nuovo genitori: nella giornata di oggi, 23 marzo 2021, è nata Vittoria, la loro seconda figlia dopo il piccolo Leone, tre anni lo scorso 19 marzo.

L’annuncio sui social

Ad annunciare la nascita della piccola, che è venuta al mondo a Milano (il fratellino è invece nato a Los Angeles), sono stati i genitori stessi con due post uguali su Instagram. Nella foto si vede la bimba, con in testa un cappellino, in braccio alla mamma e con la mano del papà teneramente protesa verso di loro.

“La nostra Vittoria”: questa la didascalia, semplice e dolcissima, scelta dai due influencer per annunciare il loro secondo lieto evento. Come ben sa chi li segue assiduamente, l’iniziale del nome della piccola era già nota da tempo e Fedez ha “portato con sé” anche lei sul palco di Sanremo 2021, facendo includere un V tra le prime lettere dei nomi dei membri della sua famiglia su una camicia customizzata realizzata per lui da Donatella Versace.

