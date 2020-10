Chiara Ferragni è incinta, “la famiglia si allarga” (FOTO)

Chiara Ferragni e Fedez saranno presti genitori per la seconda volta.

Lo ha annunciato l’imprenditrice e social influencer Chiara Ferragni su Instagram, dove ha un seguito di oltre 21 milioni di follower: «Our family is getting bigger. Leo is going to become a big brother/ La nostra famiglia cresce. Leo diventerà un fratello maggiore».

Chiara Ferragni, per dare il lieto annuncio, ha utilizzato una foto in cui si vede il piccolo Leone – ormai una star dei social media – stringere un’ecografia della mamma.

Al momento in cui scriviamo questo post, la foto ha raggiunto gli oltre 2 milioni e mezzo di mi piace.

E Fedez? Sempre sulla stessa foto ha lasciato un commento dei suoi: «Ma io non sapevo nulla…». Il rapper, poi, su Twitter ha rincarato la dose ironica, condividendo la stessa foto e scrivendo: «Che succede?».

Che succede? — Fedez (@Fedez) October 1, 2020

Non è mancato neanche l’intervento della zia Valentina Ferragni: «Finalmenteeeee».

