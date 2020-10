Il matrimonio tra Chiara Giordano e Raoul Bova è terminato da tempo. Lui, come ben si sa, è legato a Rocio Munoz Morales, dalla quale ha avuto due bimbe. La Giordano, rimasta fuori dai radar del gossip, ha recentemente ufficializzato la sua relazione con Andrea Evangelista. Scopriamo qualcosa di più su di lui.

Chi è Andrea Evangelista, il fidanzato di Chiara Giordano

Andrea Evangelista è nato nel 1988. Questo significa che ha compiuto 32 anni (15 meno della compagna). Volto noto nel mondo televisivo, è un celebre ballerino. Tra i programmi che l’hanno visto esibirsi rientra Domenica In. Attualmente, lo si può vedere su Rai 2 nello studio de I Fatti Vostri, dove si esibisce spesso con Samanta Togni.

Instagram

Andrea Evangelista, che lavora anche come coreografo, è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 3mila persone, sul quale condivide diversi dettagli del suo lavoro e dei suoi momenti di svago.

Proprio su Instagram, Chiara Giordano, dopo diverse settimane di indiscrezioni, ha ufficializzato la loro storia d’amore. La ex di Bova ha pubblicato una foto in cui bacia sulla guancia il suo compagno. Lo scatto è accompagnato dalla caption “E… noi 2”. La coppia, che si conosce da anni, ha in comune la passione per il ballo.

