Christian De Sica contro i colleghi Zalone e Aldo Giovanni e Giacomo

Christian De Sica, figlio di Vittorio, parla dei ‘competitor’ sul grande schermo e non è certo delicato nei giudizi. Sotto accusa ci sarebbero gli ultimi lavori di Checco Zalone, campione di incassi con Tolo Tolo, e il trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

Contestualmente invita i fan ad andare a vedere al cinema il film di cui è protagonista: La mia banda suona il pop, che «fa davvero ridere». Si tratta, quindi, di una trovata commerciale o la pellicola è realmente superiore? Il pubblico è sovrano e sarà lui a dare il giudizio più importante.

Su Checco Zalone, però, non si è espresso negativamente solo De Sica: anche Carlo Verdone aveva dato un parere negativo. Sulla scia dei commenti dei colleghi, quindi, arriva anche quello di chi avrebbe motivo di «tirare acqua al proprio mulino», come si suole dire.

«Ho visto il film di Checco Zalone di recente, trovandolo davvero carino, ma non ho riso mai», ha dichiarato dopo la conferenza stampa per la presentazione del suo nuovo lavoro. Poi ha continuato: «Gli stessi Aldo, Giovanni e Giacomo hanno fatto un film melò, non comico. Il film di Muccino l’ho visto, ed è bello, ma anche lì non si ride mai. Il nostro film è l’unico che faccia ridere».

Ogni parere è, per definizione, soggettivo. Certo è che Tolo Tolo è il quinto incasso italiano di sempre e ha totalizzato 46 milioni di euro al botteghino. Adesso non ci resta che vedere che risultati otterrà Christian De Sica. Ha ragione ed è stato sincero o si è trattata di una caduta di stile?

Il film in cui è protagonista esce proprio oggi – il 20 febbraio – e la regia è di Fausto Brizzi. Insieme a lui ci sarà un cast di tutto rispetto: Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Paolo Rossi, Angela Finocchiaro e Natasha Stefanenko. Il tema promette bene, si parla delle avventure de I popcorn, un gruppo musicale famoso negli anni ’80. Ormai senza seguito, punta tutto su una reunion in Russia. Ci sarà da ridere?

