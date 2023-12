Ciambelline autunnali con farina di castagne e frutta secca

Le ciambelline autunnali sono un dolcetto molto sfizioso e perfetto per riempire, con un tocco di dolcezza, le fredde e grigie giornate autunnali. Il sapore di castagne si unisce perfettamente alla consistenza della frutta secca, creando un sapore inconfondibile. Scopriamo quali sono gli ingredienti e come si preparano queste splendide ciambelline.

Ingredienti per le ciambelline autunnali

150 g di farina di castagne

120 g di zucchero

80 g di latte

65 g di brandy

120 g di olio di semi di arachide

Scorza di un’arancia grattugiata

Farina 00 q.b.

1 cucchiaino di lievito per dolci

40 g di uvetta

50 g di nocciole tostate

Procedimento: step to step per non commettere errori

Mettere in ammollo l’uvetta, in acqua tiepida. Versare il brandy e il latte in una ciotola, per poi aggiungere lo zucchero e aspettare che si sciolga. Aggiungere l’olio, il lievito setacciato e la farina di castagne. Unire la scorza di arancia grattugiata e amalgamare bene il tutto, fino ad ottenere un composto morbido, in grado di poter essere lavorato a mano e non risultare appiccicoso. Unire l’uvetta, dopo averla scolata e asciugata. Aggiungere le nocciole, dopo averle tritate in modo abbastanza grossolano.

Dopo aver preparato l’impasto, pronto ad essere lavorato, devi dividerlo in palline, dal peso di circa 20 g ognuna. A questo punto bisogna lavorare l’impasto in modo da creare una forma allungata, perfetta per essere avvolta su se stessa, a costituire la forma di un taralluccio, creando un buco centrale, tipico di una ciambella.

A questo punto basterà bassare le ciambelline nello zucchero e sistemarle in una teglia, rivestita di carta da forno. Inforna i tuoi dolcetti in forno, a 180° per circa 15 minuti. Ti accorgerai che sono pronte perché oltre ad essere trascorso il tempo, saranno anche ben dorate. Dopo che le ciambelle si saranno raffreddate, puoi servire e farle gustare ai tuoi ospiti.