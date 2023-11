Ciambellone alle mele, una dolce ricetta con la frutta stagionale

Non c’è miglior dolce autunnale e apprezzato da tutti del ciambellone alle mele. Fa parte di quella “raccolta” di ricette tutte da rispolverare all’arrivo dell’autunno. In questa stagione arrivano tali frutti a riempire le cucine e non possono che richiamare le trovate più golose. Il ciambellone alle mele ha una consistenza soffice e gli immancabili pezzetti di frutta. Il tutto acquista un aroma e un gusto irresistibile per il contributo della cannella, il tocco di classe. Qui di seguito verrà spiegato come preparare questo dolce, oltre che come conservarlo al meglio.

Prima di tutto andiamo a elencare gli ingredienti necessari per questo ciambellone tipicamente autunnale. Abbiamo bisogno di: Mele Golden 3, Uova 3, Zucchero 200 g, Farina 250 g, Olio di semi 120 ml, Lievito istantaneo per dolci – 1 bustina, Cannella in polvere – a preferenza.

A questo punto possiamo passare alla preparazione del dolce. Per prima cosa, preriscaldate il forno a 180°C, ungete di olio una teglia adatta al ciambellone e infarinatela con gli ingredienti presi dal totale. Sbucciate e tagliate le mele a cubetti.

Una volta presa una ciotola, sbattete all’interno le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso. Aggiungete l’olio e mescolate bene. Incorporate la farina setacciata con il lievito e la cannella, mescolando per ottenere un composto omogeneo. Aggiungete i cubetti di mela incorporandoli con delicatezza.

Versate l’impasto nella teglia da ciambellone e fatelo lievitare. Infornate per circa 40-45 minuti o fino a quando il ciambellone risulta dorato. Potete sempre usare la tecnica dello stecchino, che se inserito all’interno del dolce ed estratto “pulito”, vuol dire che è cotto al punto giusto.

Per la conservazione del dolce, fatelo prima raffreddare del tutto. Poi, è bene avvolgerlo nella pellicola trasparente o tenerlo sotto una campana di vetro preservare la freschezza e la morbidezza. Per il ciambellone va bene anche un contenitore ermetico per torte o una scatola di latta.