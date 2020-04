Tra i protagonisti di Vita di Pi, The Millionaire e The Amazing Superman, Irrfan Khan ha perso la sua battaglia contro il cancro ancora giovane. Ricoverato in rianimazione ieri, a causa di un’infezione al colon, è peggiorato ed è deceduto oggi, il 29 aprile.

Era un uomo di poche parole, un attore in grado di parlare semplicemente con lo sguardo, d’ispirazione per molti. Ha lottato sino alla fine, fiducioso di poter sconfiggere una rara forma di tumore neuroendocrino.

Circondato dall’amore della sua famiglia, la componente più importante della sua vita, ha lasciato in eredità una filmografia di tutto rispetto. Bollywood ha perso un attore davvero versatile, che era riuscito a conquistare anche l’Occidente.

Irrfan Khan non ha nemmeno potuto prendere parte alla promozione del suo ultimo film, Angrezi Medium, a causa delle complicazioni dovute alla malattia. I suoi colleghi, però, non l’hanno dimenticato e affidano ai social le parole di cordoglio e di affetto.

Shoojit Sircar ha twittato: «Mio caro amico Irfaan, hai combattuto, combattuto e combattuto. Sarò sempre orgoglioso di te. Ci rivedremo… Condoglianze a Sutapa e Babil. Hansal Mehta, invece, ha scritto: «Sono devastato. Irrfan Khan, ti sono grato. Il motivo rimarrà sempre il nostro piccolo segreto. Qualcosa che condivideremo come oggi. Ci rincontreremo. Fino ad allora vivrai in questo mondo attraverso la tua arte eccezionale».

My dear friend Irfaan. You fought and fought and fought. I will always be proud of you.. we shall meet again.. condolences to Sutapa and Babil.. you too fought, Sutapa you gave everything possible in this fight. Peace and Om shanti. Irfaan Khan salute.

— Shoojit Sircar (@ShoojitSircar) April 29, 2020