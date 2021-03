Cinque diagnosi sbagliate, 27enne muore di tumore

Latifah Molyneaux King, di Leicester, è morta a 27 anni.

La ragazza è deceduta per un raro tumore ai tessuti molli.

I medici avevano sbagliato diagnosi per cinque volte.

Ha perso la vita a 27 anni Latifah Molyneaux King. A ucciderla è stato un tumore che, nonostante ben 5 diagnosi mediche, non era stato individuato.

Dai dolori alle gambe al tragico epilogo

I problemi sono cominciati per Latifah a metà del 2020. La giovane, infatti, ha iniziato a lamentare dei forti dolori alle gambe. Dopo essersi rivolta al medico, ha ricevuto la diagnosi di infezione (contratta in acqua, per la precisione).

Diversi specialisti si sono espressi in merito alla sua condizione, parlando di sciatica, tubercolosi, cancro alla pelle e linfoma. Tutte diagnosi purtroppo sbagliate. La realtà, per la giovane, era infatti ben peggiore: Latifah aveva un rarissimo tumore ai tessuti molli, il sarcoma epitelioide.

La giovane è morta una settimana dopo quella che si è rivelata la diagnosi giusta, ma formulata troppo tardi per poter intervenire con terapie adeguate.

La madre della ragazza, la 53enne Lizzie Molyneaux, raggiunta dai giornalisti della testata inglese Metro ha specificato che Latifah aveva iniziato a sentirsi male attorno al mese di giugno dello scorso anno, quando le erano comparsi dei noduli alle gambe, accompagnati da un forte gonfiore degli arti inferiori.

La donna ha altresì affermato che, in alcuni casi, la diagnosi è stata formulata per telefono, senza neanche una visita da parte dello specialista.

La ragazza, originaria di Leicester, come rivelato dalla madre stava perdendo peso in quanto intenzionata ad avere un bambino. Davanti al dolore e al gonfiore alle gambe nonostante il cambiamento di dieta e le lunghe camminate, si era resa conto che qualcosa non andava. Né lei né le persone a lei care immaginavano però un epilogo così doloroso.

