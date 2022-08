Claudio Amendola e Francesca Neri si stanno lasciando? C’è la smentita

Claudio Amendola e Francesca Neri si stanno separando? No. La smentita arriva direttamente dall’attore romano dopo che si sono diffuse le voci sulla fine imminente della coppia.

Tramite le pagine del settimana DiPiùTV, Amendola, 59 anni, ha affermato: “Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo”.

Quindi, nessuna separazione. Anzi, la coppia sarebbe molto solida e lo è da 25 anni, con il matrimonio celebrato nel 2010. Claudio e Francesca hanno anche avuto un figlio, Rocco.

Tra l’altro, l’attrice 58enne, in un’intervista recente al settimane Oggi, parlando della malattia che l’ha colpita e del marito, ha detto: “Mi ha salvato”, sottolineando che “è stata una prova per entrambi”.

Inoltre, a proposito dei 25 anni insieme, dove – come in ogni coppia – ci sono stati sia alti che bassi, Francesca Neri ha detto che Claudio Amendola “è stato l’uomo che mi ha fatto soffrire di più al mondo, ma anche quello che mi ha amato di più”.

Quindi, altro che coppia sul procinto di separarsi…

