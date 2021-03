Claudio Gioè, età, carriera, vita privata, Instagram

Nato a Palermo nel 1975, è diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico.

Claudio Gioè ha esordito nel 1999 con Luca Guadagnino.

La sua ultima fiction è Màkari-

Protagonista di Màkari, Claudio Gioè è uno degli attori italiani più celebri. Scopriamo qualcosa di più su di lui!

Quanti anni ha?

Claudio Gioè è nato a Palermo il 27 gennaio 1975. Ciò significa che ha attualmente 46 anni.

Carriera

Diplomato al Liceo Classico, dopo essersi trasferito a Roma ha completato gli studi presso l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, vivendo parte del percorso di formazione con Luca Ronconi. Attivo sia in tv, sia al teatro, sia al cinema, ha esordito sul grande schermo nel 1999 davanti alla macchina presa di Luca Guadagnino per la pellicola The Protagonists. L’anno dopo, ha fatto parte del cast de I Cento Passi di Marco Tullio Giordana.

Per quanto riguarda invece i lavori sul piccolo schermo, tra i principali è possibile citare la mini serie tv Il Capo dei Capi, Squadra Antimafia, Il Tredicesimo Apostolo, Rosy Abate 2.

Vita privata

Sulla vita privata di Claudio Gioè si hanno poche informazioni. Tra queste, rientra la storia di 4 anni con la collega Pilar Fogliati. A rivelare della relazione è stata l’attrice di A un Passo dal Cielo nello studio di Vieni da Me, affermando che, oggi come oggi, ricorda la storia con Gioè “con affetto econ il sorriso sulle labbra”.

Instagram

Claudio Gioè non è presente su Instagram.

