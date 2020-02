Claudio Lippi manda una frecciatina a Salvini: ecco cosa ha detto alla Isoardi

La vita privata di Elisa Isoardi sembra essere sempre un argomento che interessa a molti. L’ultimo, in ordine di tempo, a dire la propria è stato il co-conduttore de La prova del cuoco, Claudio Lippi.

Le immagini Instragram della bella conduttrice dànno spazio al cagnolino Zenit e alla lettura, ma ci sono delle novità anche in campo sentimentale. Secondo alcune indiscrezioni, ormai quasi ufficiali, avrebbe un nuovo fidanzato. Si tratta dell’imprenditore Alessandro Di Paolo.

Pare che abbia completamente dimenticato l’ex ministro degli Interni Matteo Salvini. A chiamarlo in causa però è Claudio Lippi che, rivolgendosi alla Isoardi, le dice: «Meriti molto di più di quanto hai avuto finora».

Non è la prima volta che la coppia di conduttori è protagonista di siparietti divertenti, non ultimo quello sulla presunta gravidanza della conduttrice, poi attribuita alla moglie dello chef Natale Giunta (che non l’ha presa per niente bene).

I follower di entrambi non hanno dubbi sul fatto che la frase si riferisca alla precedente relazione di Elisa Isoardi con il leader della Lega. Le valutazioni di Claudio Lippi però non si fermano qui. «Dovresti rivalutare il tuo rapporto con gli uomini», avrebbe detto alla collega che ormai non rivela più nulla sulla sua vita privata. E i fan non hanno dubbi.

La relazione con il politico, infatti, è stata molto criticata anche in passato. Seppur siano trascorsi mesi, e entrambi abbiano percorsi sentimentali e professionali molto differenti, il parere di chi segue la bella conduttrice non tarda ad arrivare. «Lippi non ha torto riguardo alla battuta. La penso come lui»; «Beh, riguardo Salvini, ha pienamente ragione. Penso che possa solo migliorare»: questi sono solo alcuni dei commenti dei fan.