Claudio Lippi, 74 anni e presenza costante nello studio de La Prova del Cuoco, ha vissuto uno di quei cambiamenti che possono solo giovare alla salute. Il conduttore, infatti, ha perso circa 20 kg.

Claudio Lippi: come ha fatto a dimagrire

Claudio Lippi, che dal 2001 ha quattro bypass, ha raggiunto una forma fisica invidiabile grazie all’aiuto della moglie. La donna, come rivelato dallo stesso conduttore compagno di viaggio di Elisa Isoardi, lo ha aiutato a eliminare alcune abitudini alimentari poco sane. Tra queste è possibile citare l’assunzione di cibi fritti, ma anche il frequente consumo di birra, pasta e pane.

Il conduttore ha dichiarato di aver ridotto notevolmente questi alimenti. La sua nuova e sorprendente forma fisica lo dimostra! Come poco fa accennato, Lippi ha quattro bypass da quasi 20 anni. Il volto televisivo de La Prova del Cuoco e di numerosi altri programmi di successo ha parlato di questo intervento specificando che gli ha ridato la vita e il senso della vita.

La moglie Keryma, assieme al quale è diventato nonno di Mya, lo ha spinto invece a non mollare e lo ha aiutato a non perdere l’autostima, aspetto cruciale per chi deve affrontare un percorso di perdita di peso.

Intervistato sulle pagine del settimanale Intimità, Claudio Lipppi ha speso parole commoventi anche per la figlia Federica, 31 anni e come già detto mamma della piccola Mya. Grazie a loro, Lippi vive quella che definisce non una “seconda giovinezza” ma una “vera giovinezza”.

Concludiamo facendo presente che Lippi – che spegnerà 75 candeline il prossimo 3 giugno – ha parlato del suo percorso anche su Instagram, dove ha un profilo tramite il quale condivide soprattutto scatti legati alla sua lunghissima carriera, che lo ha visto condurre programmi di grande fama, come per esempio Domenica In e La Sai L’Ultima.

