Claudio Martelli e Lia Quartapelle presto sposi a Tel Aviv

Ex onorevole e noto ministro che fu socialista e craxiano della prima Repubblica, sposa attuale deputata democratica, molto più piccola di lui.

Claudio Martelli e la democratica Lia Quartapelle si sposeranno a Tel Aviv, in Israele. L’atto di pubblicazione di matrimonio è apparso sull’albo pretorio del Comune di Milano.

Quartapelle, 37 anni, è una parlamentare del Pd ed è capogruppo del partito in commissione Esteri alla Camera. Martelli, 76 anni, big del Psi con Bettino Craxi, è al suo quarto matrimonio ed è forse l’ex ministro della Giustizia più famoso della prima Repubblica.

Soprattutto per i suoi scontri politici con Bettino Craxi, di cui è stato delfino e poi nemico. In passato, dicevamo, Martelli è stato sposato con Daniela Maffezzoli, Anna Rosa Pedol e la nobile romana Camilla Apollonj Ghetti. Tutte storie d’amore che hanno visto nascere anche dei figli ma che si sono concluse in modo decisamente amaro.

Sarà davvero una liberazione da tanti pregiudizi questo matrimonio all’estero per l’onorevole Quartapelle, che sicuramente sarà innamorata del suo uomo. Ma il classico gossip parlamentare ha appesantito il clima intorno a lei, definendola sempre «La fidanza ta di…», «La pupa di…», o ancora peggio «La baby fidanzata…», come se fosse una persona non maggiorenne o non in gradi di intendere o di volere.

Un puro esempio di machismo o maschilismo da parte di molti suoi colleghi deputati, per non parlare dell’invidia di tante donne intorno a lei. Tante, troppe volte, i giornali, così come i detrattori, hanno accusato Lia Quartapelle, di essere il pupazzo teleguidato dal fidanzato famoso. E tutte le volte che l’onorevole ha fatto un discorso alla Camera o fatto una sua proposta di legge o scritto qualsiasi cosa, è stato facile per tanti sostenere che «il compitino», prima di essere portato in aula le era stato come «corretto» dal famoso fidanzato.

Tutte notizie false naturalmente, create ad arte per gettare fango contro una persona che si è saputa conquistare, da donna, i suoi spazi, partendo da una laurea in Economia dello sviluppo, conquistata a pieni voti. Per non parlare dei master.

Sempre pronta a parlare in qualsiasi programma televisivo, la Quartapelle ha mostrato da sempre dimestichezza nella gestione delle telecamere e nel confrontarsi con gli avversari, in particolare della Lega. Da qui sempre i soliti gossip che Claudio Martelli le ha insegnato tutto. Adesso, l’arrivo, finalmente, l’arrivo di matrimonio. Che servirà a chiudere la bocca a tanti inutili detrattori della prima ora.

