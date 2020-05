Clizia e Paolo fanno arrabbiare Barbara D’Urso: “Sceneggiata, vi siete già visti”

Barbara D’Urso si è adirata con Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. La coppia, che si è innamorata tra le mura della casa del Grande Fratello Vip, avrebbe dovuto rivedersi dopo tre mesi proprio con un incontro organizzato dalla conduttrice napoletana che avrebbe dovuto verificarsi proprio davanti alle telecamere di Live – Non è la D’Urso, programma che proseguirà ancora per tutto giugno in virtù degli ottimi risultati degli ascolti.

Le cose, però, sono andate diversamente. Nel corso della puntata di domenica 24 maggio, in collegamento con la Sicilia, la padrona di casa del programma ha rimproverato i due ex gieffini, parlando di un loro incontro precedente a quel momento.

La risposta di Clizia e Ciavarro

A queste parole, Paolo Ciavarro ha negato tutto e Clizia ha confermato, sottolineando che il figlio di Eleonora Giorgi e di Massimo Ciavarro ha fatto, come da prassi, 14 giorni di quarantena prima di raggiungere l’isola da Roma. L’ex conduttore di Forum ha altresì dichiarato di aver fatto il tampone.

Alla domanda “Quindi non vi siete mai visti prima di adesso?” posta dalla conduttrice, Paolo Ciavarro ha negato ancora una volta. A quel punto, Barbara D’Urso ha dichiarato di aver saputo di un loro incontro precedente al suo collegamento e legato nello specifico a un servizio fotografico.

Davanti a questa richiesta, il figlio degli attori di Sapore di Mare ha avuto un momento di esitazione. La D’Urso si è quindi rivolta a Clizia Incorvaia, ponendole la medesima domanda. L’influencer ex moglie di Sarcina, che nel corso del collegamento ha tenuto in mano un mazzo di rose intenzionata a regalarle al fidanzato, ha sottolineato innanzitutto che Ciavarro ha fatto i 14 giorni di quarantena, definendoli “interminabili”.

Ha poi dichiarato che, nella giornata di sabato, il servizio fotografico effettivamente c’è stato. “Siamo due giovani amanti e non ci vedevamo dal 24 febbraio… la legge confermava tutto e abbiamo ceduto un po'”.

Dopo aver sentito queste parole, la D’Urso ha specificato che, pur essendo dalla parte del loro amore, si è chiesta come mai, nonostante l’incontro del giorno prima per il servizio fotografico per la cover di una celebre rivista, fossero in quel momento in collegamento per “fare una sceneggiata”. Ha poi detto di esserci rimasta male per il fatto di essersi sentita dire da entrambi che non si vedevano da 3 mesi.

