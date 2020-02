Clizia Incorvaia, chi è il nuovo amore Tiberio Carcano

Clizia Incorvaia, che durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip ha legato con il coinquilino Paolo Ciavarro, avrebbe un nuovo fidanzato e si chiama Tiberio Carcano. Pr di alcuni locali della movida milanese, ha cominciato a frequentare l’influencer dopo il divorzio con il frontman de Le Vibrazioni. Il gruppo musicale ha partecipato al Festival di Sanremo 2020.

Con un ruolo di rilievo all’interno della casa più spiata d’Italia, ha fatto parlare di sé a causa dell’avvicinamento al figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, anche lui concorrente del reality show.

L’imprenditore Tiberio Carcano è stato chiamato in causa durante la puntata di Pomeriggio Cinque di ieri, 13 febbraio. Originario di Trani, classe 1979, lavora come organizzatore di eventi e dj. Per questa ragione è abbastanza conosciuto tra i frequentatori della movida milanese.

Il lavoro gli ha imposto il trasferimento nel capoluogo lombardo. Il suo obiettivo è offrire «qualcosa di importante» alla gente. Il lavoro è quindi per lui una sorta di missione. Si interessa di politica, calcio e poker. Ha una laurea in Giurisprudenza e l’abilitazione da avvocato. Per questo è in grado di dare consulenze legali nel settore eventi. Il suo profilo Instagram però è accessibile solo dopo approvazione.

Anche lui, come Clizia Incorvaia, ha un matrimonio alle spalle finito circa un anno fa; ed è padre di Dea, una bimba di quattro anni. Anche su Facebook è molto attivo: sul profilo condivide gli eventi che organizza a Milano e dintorni.

La frequentazione tra i due l’ha confermata proprio Tiberio Carcano durante un’intervista sul sito Bollicine Vip. Ha precisato, però, che nessuno ha ancora parlato di fidanzamento e che la loro relazione è stata interrotta a causa dell’ingresso di Clizia nella casa del Grande Fratello Vip.

Carcano, che conosce molto bene Barbara D’Urso ed è seguito da Francesco Sarcina su Instagram, ha anche detto che non è infastidito dalle effusioni con Paolo Ciavarro.

