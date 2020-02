La settimana appena trascorsa nella casa del Grande Fratello Vip ha visto diverse novità. Tra queste spicca senza dubbio la squalifica di Clizia Incorvaia. La ex moglie di Francesco Sarcina, che all’interno della casa più spiata d’Italia ha iniziato una passionale storia con Paolo Ciavarro, ha dovuto varcare la porta rossa per via delle frasi pronunciate contro Andrea Denver.

Le parole di Clizia dopo l’uscita dalla casa

Archiviato il momento di uscita dalla casa, nel corso del quale c’è stato un romanticissimo bacio con Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia si è sfogata su Instagram. Ecco il post che ha pubblicato.

In queste righe, l’influencer nata a Pordenone e cresciuta ad Agrigento ha ribadito quanto detto durante le dirette, sottolineando il fatto di aver perso la lucidità. Non ha risparmiato le numerose voci critiche che le sono state rivolte a seguito del litigio con Denver, scagliandosi contro l’odio online che, a quanto pare, non smette di colpirla.

Clizia Incorvaia sta raccontando molto di sé su Instagram in questi giorni successivi alla squalifica. Ha pubblicato il post sopra ricordato, ma ha anche dedicato una foto a Paolo Ciavarro e non uno scatto qualsiasi. Si trattadi una foto di lei e del padre impegnati a sorseggiare una birra al tramonto davanti al mare di Fregene. Né la location, né il gesto sono casuali: il richiamo è infatti a un punto di vista di Paolo Ciavarro, che considera una birra al tramonto sulla spiaggia della località laziale come il non plus ultra del romanticismo.

Clizia Incorvaia, che su Instagram ha pubblicato anche uno scatto con la figlia Nina corredato dalla didascalia Amor Vincit Omnia, sarà oggi nel salotto di Verissimo per raccontare a Silvia Toffanin la sua esperienza tra le mura della casa più spiata d’Italia. Quando i riflettori si spegneranno sulle sue stanze, come andrà tra lei e Ciavarro? Non resta che aspettare qualche settimana per scoprirlo.

