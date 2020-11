Coca Cola: lo spot di Natale firmato da Taika Waititi commuove tutti (VIDEO)

Ha fatto e continua a fare il pieno di visualizzazione su YouTube: stiamo parlando di un appuntamento classico di questo periodo dell’anno, lo spot natalizio di Coca Cola. Firmato da Taika Waititi, regista neozelandese Oscar per Jojo Rabbit, lo spot dura due minuti e mezzo e ha conquistato tutti.

La storia di un padre e di una figlia

Come più volte in passato, Coca Cola punta sullo storytelling e lo fa mettendo in primo piano la vicenda di un padre, che lavora su una piattaforma petrolifera lontano da casa.

LEGGI ANCHE: Trova un verme nella Coca Cola: 12enne ricoverata in ospedale

Coinvolto in un naufragio a seguito della deriva del motore di un gommone, l’uomo fa di tutto per non perdere la lettera scritta dalla sua bimba per Babbo Natale. Dal momento in cui il protagonista tiene tra le mani la busta davanti a un falò su una spiaggia, parte un percorso a lieto fine da scoprire tenendo vicino un pacchetto di fazzoletti.

Come sopra specificato, la regia è d’autore. Dietro la macchina da presa c’è infatti colui a cui è stato assegnato il compito di risollevare la saga di George Lucas dopo il deludente Star Wars: l’Ascesa di Skywalker e che ha firmato la regia di Thor – Ragnarock.

LEGGI ANCHE: Dal Giappone arriva il gelato che non cola