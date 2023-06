Colazione sana con pochi carboidrati e tante proteine

La colazione è un pasto fondamentale della giornata, aiuta ad iniziare la giornata nel migliore dei modi, per cui è importante che sia mirata e dai giusti apporti calorici. E’ possibile optare per una colazione sana, che ti aiuti a conquistare il benessere fisico e mentale, a basso contenuto di carboidrati ma con tante proteine. Scopriamo di cosa si tratta.

Ecco alcune idee che ti permetteranno di fare una buona colazione, gustosa e saporita, senza dover rinunciare alla tua linea e alla prova costume. Basta seguire questi consigli per capire quali sono i cibi perfetti per un giusto apporto energetico. Fai attenzione a non saltare la colazione perché è un pasto fondamentale di cui non si può proprio fare a meno.

Cosa mangiare per effettuare una colazione sana

Scegliere di seguire una dieta per perdere perso, non ti vieta di fare colazioni comunque buone e sfiziose. Infatti riducendo il contenuto di zuccheri, potrai comunque mangiare e saziarti. La colazione equilibrata è la scelta migliore per avere i giusti nutrienti e sconfiggere la fame.

Tra gli alimenti da prediligere per mangiare a sufficienza ma cercare di perdere qualche chilo ci sono: yogurt, frutta fresca, cereali, noci, miele, marmellata, pane o fette biscottate integrali… Le uova sono un cibo da scegliere in questi casi poiché presenta una percentuale di carboidrati bassi, con un alto apporto proteico. Le proteine dell’uovo sono di alta qualità, quindi donano un senso di sazietà per lungo tempo.

Si può scegliere di preparare dei muesli con gli ingredienti che più ci piacciono, affinché siano a basso contenuto di carboidrati: fiocchi di soia, noci, semi di chia, semi di limo. A questo si può aggiungere uno yogurt greco o yogurt magro. Inoltre si può aggiungere della frutta fresca, preferendo i frutti con contenuto di zuccheri più basso: ad esempio papaya o avocado.

CI sono invece alcuni frutti che presentano tanti zuccheri, come cocomero, melone, banana o uva, quindi in quel caso è meglio evitarli o comunque consumarli con moderazione. Un’altra opzione sono i frullati preparati con frutta fresca e latte, preferibile totalmente scremato oppure un latte vegetale.