Colazione vegana: 9 idee per iniziare al meglio la giornata

La colazione è il pasto fondamentale della giornata, a cui non bisogna assolutamente rinunciare. Ecco alcune idee per preparare una colazione vegana super gustosa e che darà la grinta giusta per affrontare tutto il giorno. Scopriamo quali sono gli ingredienti per realizzare queste 9 colazioni vegane.

Queste nove proposte ti permetteranno di fare colazioni complete, sane e nutrienti, senza rinunciare ad un’opzione gustosa. Ci sono varianti dolci o salate, grazie alle quali avrai il carico di energia per la tua giornata. Ma con quali ingredienti si preparano? Di cosa abbiamo bisogno? Scopriamolo insieme!

Ecco 9 proposte per una colazione vegana

1. Pane e nutella vegana: è un opzione classica ma molto golosa. La nutella vegana si prepara con nocciole, cacao amaro, latte vegetale, zucchero e olio oppure si possono acquistare creme spalabili vegane presenti in commercio.

2. Crostata: bisogna ovviamente sostituire i prodotti di origine animale con prodotti vegetali, ad esempio il burro viene sostituito dall’olio. Poi puoi farcirla con la marmellata che più preferisci.

3. Porridge: si prepara con i fiocchi d’avena macinati uniti al latte vegetale o anche all’acqua. In superficie si guarnisce con frutta fresca a piacere, cioccolato fondente, marmellata o burro d’arachidi.

4. Pane, burro di frutta secca e marmellata: è una combinazione molto classica ma buonissima.

5. Yogurt vegetale, frutta e cereali: prepararlo è molto semplice, basta unire allo yogurt vegetale bianco la frutta secca e i muesli croccanti. La particolarità di questa colazione è l’unione tra la consistenza dello yogurt e la croccantezza del muesli, unito alla freschezza della frutta.

6. Avocado toast: è molto veloce da preparare, basta tostare una fetta di pane e aggiungere sopra l’avocado, i pomodori freschi e le olive taggiasche oppure si possono mettere hummus e pomodori secchi; un’altra opzione è con tofu e guacamole.

7. Frittatine di ceci: sono necessari farina di ceci, erba cipollina, cipollotti e basilico per preparare una colazione proteica e nutriente.

8. Brioche vegana e cappuccino: puoi comprare al bar questa colazione oppure provare a farla a casa con pochi ingredienti. Nel cappuccino si utilizza il latte vegetale.

9. Pancake: si preparano in pochi minuti e si possono guarnire come desideri.