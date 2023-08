Coldplay, arrivano gli “Infinity ticket”, un’iniziativa speciale per i fan

Come abbiamo visto sui social e come possiamo intuire dal numero di stream della band, i Coldplay sono senza dubbio una delle band più amate e seguite a planetario. Purtroppo, al contempo, spesso il prezzo dei biglietti dei loro concerti può essere davvero troppo alto. Un fattore che, di fatto, mette a rischio l’accessibilità dell’esperienza live per molti fan.

Per affrontare questa problematica e permettere di allargare il pubblico che vuole comunque partecipare al loro atteso “Music Of The Spheres World Tour”, è arrivata un’iniziativa davvero interessante. Il tour mondiale è iniziato nell’autunno dell’anno scorso e finirà nell’autunno del 2024. La band e il suo staff, per questo ottavo tour nella storia della band britannica, ha introdotto un’innovativa idea: gli Infinity Ticket. Di cosa si tratta?

Gli Infinity Ticket sono un’opzione di accesso economica per poter assistere ai concerti dei Coldplay. Permettono a chiunque di godere di una serata indimenticabile con la loro musica e le loro performance da sempre emozionanti. Il costo fisso di questi biglietti è di soli 20 euro. Una cifra decisamente più accessibile rispetto ai tradizionali prezzi di mercato per i loro concerti. Si pensi che il costo minimo per un concerto a Napoli o a Roma è di circa 120 euro. Questa scelta dimostra l’attenzione della band nei confronti dei propri fan. Fa in modo che un maggior numero di persone possa partecipare alle loro esibizioni.

Gli Infinity Ticket saranno disponibili per i concerti dei Coldplay a Roma allo Stadio Olimpico nelle date del 12, 13, 15 e 16 luglio 2024. La possibilità di acquistare gli Infinity Ticket è stata confermata ma non si conosce la data di uscita di questi biglietti, presumibilmente poco dopo l’arrivo dei biglietti standard.

Dato che si tratta di una soluzione conveniente e molto richiesta, i Coldplay hanno deciso di mettere a disposizione solo un numero limitato di Infinity Ticket per ogni concerto. Tutto va a beneficio dei fan che possono sia avere questa opportunità, sia godere dell’esperienza per tutte le altre tipologie di biglietto.

Ci sono condizioni specifiche per acquistare questi biglietti speciali per i Coldplay in concerto. Ogni acquirente potrà acquistare al massimo due biglietti e acquistati a coppie. Gli Infinity Ticket saranno collocati l’uno di fianco all’altro. Per evitare abusi e garantire l’equità, il ritiro sarà garantito presso il luogo dell’evento e il giorno dell’evento stesso.

La decisione di introdurre gli Infinity Ticket dimostra la dedizione dei Coldplay a mantenere un forte legame con il loro pubblico, rendendo i loro concerti accessibili a persone di tutte le fasce di età e di tutti gli status socio-economici. L’iniziativa ha ricevuto una calda accoglienza da parte dei fan.