Colore dei capelli per l’estate 2020: le migliori tinte per il post lockdown

Con la riapertura dei parrucchieri, tantissime persone hanno iniziato una nuova fase in tutti i sensi. I mesi di locdown hanno infatti rappresentato un fattore non certo positivo per quanto riguarda l’umore. Con la possibilità di prendersi maggiormente cura di sé, le cose cambiano notevolmente! Farlo vuol dire anche valutare un cambiamento di colore dei capelli. Quali sono le tinte più in voga per l’estate 2020? Scopriamo assieme alcune delle cromie più trendy dei prossimi mesi!

Il castano, re dei colori della bella stagione 2020

Quando si parla di tinte di moda nell’estate 2020, è impossibile non chiamare in causa il castano, che si conferma il re dei colori dei capelli in tutte le sue versioni, da quella golden alla più dark, vicina al caramello scuro.

LEGGI ANCHE: Rapunzel esiste: ecco la donna con i capelli più lunghi del mondo

Le tinte capelli dell’estate 2020? Sempre più ricche di riflessi! Non importa che si parli di un biondo tendente al sabbia o di un colore champagne: quando si chiama in causa il colore dei capelli in voga nella bella stagione 2020, è impossibile non citare la multidimensionalità della cromia e la presenza di numerosi riflessi.

Emma Marrone dice addio al biondo: “I medici mi hanno sconsigliato di tingermi”

Rosso passione

Proseguendo con l’elenco dei colori dei capelli più trendy dell’estate 2020, è doveroso soffermarsi sul rosso. Considerato tra le cromie più sensuali in generale, nei prossimi mesi andrà tantissimo nelle sue sfumature vicine al rame e al cannella. Il bello di queste tinte? La possibilità di abbinarle a diversi look, da quello più grintoso a quello maggiormente romantico.

Biondo sabbia

Concludiamo con un cenno al trend del biondo sabbia. Tra i motivi del successo di questa colorazione è possibile citare la sua capacità di conferire luminosità al viso. Quando lo si nomina, è bene specificare il fatto che si tratta di un’alternativa speciale per chi ha la pelle chiara e, per esempio, ama sfoggiare i rossetti.

LEGGI ANCHE: Sabrina Paravicini: “Quando sono caduti i capelli e le ciglia mi sentivo un’aliena”