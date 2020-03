Come fare un gel disinfettante in casa, la ricetta dell’OMS

In queste settimane all’insegna dell’emergenza per il Coronavirus, si sta verificando una vera e propria corsa all’Amuchina in diversi punti vendita. Questo porta molte persone a scegliere di farsela in casa (anche per evitare di incorrere in fastidiosi rincari del prezzo del prodotto). Qual è la ricetta da seguire? Vediamola nelle prossime righe.

Ricetta per il disinfettante fatto in casa

La ricetta per fare il disinfettante in casa è molto semplice. Ecco gli ingredienti che bisogna procurarsi:

Alcol etilico al 96% (circa 800 ml)

Acqua ossigenata (circa 42 ml)

Glicerina o glicerolo (circa 15 ml)

Questi ingredienti vanno uniti e il risultato finale, ossia il disinfettante risultante, deve essere conservato in una bottiglia di plastica o di vetro. Fondamentale è chiuderla bene. Per capire bene come mai si utilizzano gli ingredienti è utile ricordare che, nel caso della glicerina, si ha a che fare con un prodotto che viene impiegato per ottimizzare la densità del disinfettante finale, evitando che questo risulti eccessivamente scivoloso per le mani.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, il virologo Burioni: “Cinesi in Italia esposti come tutti gli altri”

A cosa serve invece l’acqua ossigenata? A eliminare eventuali virus o batteri non debellati dall’alcol etilico. Per quanto riguarda quest’ultimo, ricordiamo ancora una volta che non deve mai essere utilizzato puro. L’ideale, come suggerito dall’OMS, è diluirlo in acqua, tenendo conto di una percentuale non inferiore al 75%.

Entrando invece nel dettaglio di come lavarsi le mani, ricordiamo che, come indicato dal Ministero della Salute, bisognerebbe pulirle per non meno di un minuto. Se si utilizza l’igienizzante, è necessario passarlo per 30/40 secondi.

Disinfettante per le superfici

Concludiamo con la ricetta del disinfettante per superfici. In questo caso è necessario procurarsi una soluzione a base di ipoclorito di sodio (99% di acqua e la restante percentuale di candeggina). Attenzione: non si tatta di un prodotto adatto alle mani. Per questo motivo, quando lo si utilizza è opportuno utilizzare dei guanti. Per renderlo efficace, bisognerebbe lasciarlo agire sulla superficie che si intende pulire per non meno di 15 minuti.

LEGGI ANCHE: Amuchina gratis per i cittadini: succede in provincia di Lecce e a Genova