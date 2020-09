Ah, la panna, una delizia che conquista al primo assaggio. Siamo abituati ad acquistarla al supermercato ma, parliamoci chiaro: quando si ama cucinare, è bellissimo prepararla in casa. Se stai cercando informazioni in merito, nelle prossime righe puoi trovare la ricetta completa della panna per dolci.

Ingredienti

Con le dose che stiamo per elencare, si ottengono circa 300 ml di panna per dolci.

120 ml di latte fresco intero

5 grammi di colla di pesce

5 grammi di zucchero al velo

5/6 grammi di estratto di vaniglia

Svolgimento

Il processo di preparazione della panna da cucina inizia prendendo i fogli di gelatina, che devono essere messi in ammollo in acqua fredda. A parte, bisogna prendere un pentolino, riemplirlo di latte e riscaldarlo sul fuoco. In questa fase, bisogna mescolare fino a quando non ci si accorge che, sulla superficie del latte, si sono formate delle bollicine.

Una volta raggiunto questo risultato, si prende la gelatina e la si fa sciogliere nel latte. Successivamente, si aggiunge l’estratto di vaniglia assieme allo zucchero al velo, amalgamando il tutto con l’aiuto della frusta.

Cosa si fa a questo punto? Si trasferirsce il composto in frigorifero. Ogni 10 minuti, si riprende e si mescola. Dopo due ore, la panna è pronta.

