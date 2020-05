Come preparare la panna per dolci in casa

La panna per dolci, o anche conosciuta come crema di latte, si ottiene attraverso un processo naturale di affioramento oppure con una centrifugazione industriale. Le molecole di grasso si separano da tutto il resto e si dà vita a un prodotto molto usato in cucina. Se vogliamo ingolosire i nostri gelati o farcire le nostre torte, con qualche semplice ingrediente otteniamo un composto davvero equilibrato e versatile. Gli ingredienti per 300 ml sono:

120 ml di latte (fresco intero);

5 g di gelatina (colla di pesce);

La stessa quantità di zucchero a velo;

5 g di estratto di vaniglia.

Per preparare la panna per dolci, quella che si monta per intendersi, iniziamo mettendo ammollo i fogli di gelatina. Nel frattempo, mettiamo il latte intero in un pentolino e lasciamo che riscaldi mescolandolo di continuo. Sarà pronto quando noteremo alcune bollicine lungo le pareti.

A questo punto è arrivato il momento di strizzare per bene la gelatina e farla sciogliere nel latte caldo, sempre mescolando. Dopodiché incorporiamo anche lo zucchero a velo e l’estratto di vaniglia. Il tutto dovrà essere fatto con cura, con l’aiuto di una frusta a mano.

Trasferiamo il composto in frigorifero e aspettiamo che raffreddi. Non dimentichiamo, però, di mescolarlo a intervalli di 10 minuti. Dopo circa due ore la panna per dolci sarà della temperatura perfetta per essere utilizzata all’interno della nostra ricetta.

Sarà un dettaglio che gli ospiti noteranno e apprezzeranno. Il gusto di quella fatta in casa, infatti, non ha nulla a che vedere con quella industriale. Inoltre, una volta presa dimestichezza, in base ai nostri gusti e alle nostre esigenze potremo regolare il grado di dolcezza come meglio crediamo.