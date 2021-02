Come sta Filippo di Edimburgo, il marito della Regina Elisabetta?

Filippo di Edimburgo , marito della Regina Elisabetta, è ricoverato in ospedale da martedì 16 febbraio.

Il Palazzo non ha precisato il motivo, limitandosi ad affermare che non si tratta di Covid.

Il 99enne è stato visitato dal figlio Carlo, uscito dal nosocomio con il volto visibilmente provato.

Come sta il Principe Filippo di Edimburgo? Da quasi una settimana, i media inglesi e non solo si fanno domande in merito. Martedì 16 febbraio, infatti, il consorte della Regina Elisabetta, che a giugno compirà 100 anni, è stato ricoverato per un imprecisato malessere presso il King Edward VII Hospital di Londra.

La visita di Carlo e le parole di Buckingham Palace

Il consorte della sovrana inglese è stato visitato nei giorni scorsi dal figlio Carlo. Il 72enne padre di William e Harry, nella giornata di sabato 20 febbraio 2021 si è intrattenuto per circa mezz’ora con l’anziano genitore, uscendo dal nosocomio visibilmente provato.

Dal Palazzo, come già detto, non sono arrivate specifiche chiare in merito alla natura del malore del Principe. L’unica notizia ufficiale è che non si tratta di Covid-19. Sulla base di alcune indiscrezioni autorevoli, il consorte della Regina Elisabetta – entrambi hanno ricevuto a gennaio la prima dose del vaccino – dovrebbe rimanere ricoverato a scopo precauzionale fino a settimana prossima.

Le sue condizioni di salute, che stanno preoccupando soprattutto dopo le foto di Carlo che lascia l’ospedale quasi in lacriime, sono da tenere sotto osservazione in un momento non certo privo di difficoltà per la famiglia Reale britannica.

Harry e Meghan Markle, in attesa del loro secondo figlio dopo il piccolo Archie, hanno infatti concretizzato lo strappo definitivo dopo l’ufficializzazione della Megxit nel gennaio 2020 e hanno perso tutti i titoli e i patronati.

La coppia, inoltre, ha rilasciato all’amica e regina delle anchor woman Oprah Winfrey un’intervista esclusiva che non si sa ancora quando verrà trasmessa e che, in ogni caso, rappresenta quanto di più lontano ci sia sal protocollo reale.

Infine, il principe William ha riferito che il nonno è «ok» e i medici «lo tengono d’occhio».

