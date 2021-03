Come sta Gianni Morandi? Le condizioni del cantante dopo il ricovero

Nella giornata di giovedì 11 marzo, Gianni Morandi è caduto bruciando delle sterpaglie.

Ha riportato ustioni soprattutto alla mano destra ed è ricoverato a Cesena.

Le sue condizioni sono buone e il cantante ha anche scattato un selfie con il personale sanitario.

Nella giornata dell’11 marzo 2021, Gianni Morandi è stato ricoverato in ospedale a Cesena. Come specificato dal suo entourage, il cantante emiliano, mentre si trovava in campagna a bruciare delle sterpaglie, è caduto e, aggrappandosi, ha subito un’ustione (in particolare alla mano destra).

Come sta dopo il ricovero presso il reparto grandi ustionati del nosocomio romagnolo? Scopriamolo assieme!

Le condizioni di Gianni Morandi

Come rivelato dalla testata TPI, Gianni Morandi non è assolutamente in pericolo di vita. Il cantante di Monghidoro, che poche ore prima dell’incidente aveva pubblicato su Instagram uno scatto che lo ritraeva proprio in campagna intento a sistemare le sterpaglie con dei nuovi guanti, ha anche scattato un selfie assieme al personale sanitario che si è occupato di lui (Morandi, come riferito sempre dal suo entourage, era stato portato inizialmente a Bologna e, successivamente, trasferito a Cesena in un centro specializzato per la cura delle ustioni).

