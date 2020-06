Laerte Pappalardo, figlio di Adriano ed ex marito di Selvaggia Lucarelli, ha avuto nei giorni scorsi un malore mentre si trovava a Marina di Camerota, in Cilento, per girare uno spot televisivo. Quarantaquattro anni e padre di Leon, nato dalla sua relazione con la giornalista e blogger, ha raccontato come sta tramite un post sul suo profilo Facebook.

“Ho passato un brutto quarto d’ora”

Laerte Pappalardo, a seguito dell’annuncio del suo malore, ci ha tenuto a rassicurare tutti attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

Ho passato veramente un brutto quarto d’ora! Ringrazio tutti per l’interessamento e vi voglio bene🙏🏼❤️ Ci tengo a… Pubblicato da Laerte Pappalardo su Venerdì 12 giugno 2020

Ricoverato presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il figlio del cantante di Ricominciamo si è sentito male nella tarda serata dell’11 giugno, attorno alle 22.30. In quel momento, assieme a lui c’era anche il padre Adriano oltre a diverse persone che lavorano nel suo staff.

Poco dopo il primo contatto con i soccorsi, l’ambulanza è giunta sul posto e ha portato il figlio di Adriano Pappalardo presso il nosocomio sopra citato. La situazione, come si può evincere dal post su Facebook, sembra essersi risolta nel migliore dei modi.

Concludiamo ricordando che Laerte Pappalardo, separato dal 2007 da Selvaggia Lucarelli, è oggi legato all’account manager Laura De Gaetano, che condivide con lui la passione per lo sport e per il mondo dei motori.

