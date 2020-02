Come sta Roberta Morise, la co-conduttrice dei Fatti Vostri

Negli ultimi giorni i telespettatori de “I Fatti Vostri”, il programma di Rai 1 condotto da Giancarlo Magalli, hanno sentito la mancanza di Roberta Morise.

La bella showgirl dai capelli lunghi castani e dal sorriso smagliante è stata assente dagli schermi per qualche giorno a causa di un piccolo problema di salute.

Infatti è stato proprio Magalli a far sapere al pubblico a casa delle condizioni di salute della sua compagna al timone del programma: «Ci sono solo esponenti di una prorompente virilità, manca l’unica donna che avevamo, la nostra Roberta Morise, perché non sta bene purtroppo, ha avuto un problema».

E ha precisato: «Per oggi manderemo in onda uno spazio registrato, ma per i prossimi giorni ci organizzeremo diversamente». Infatti nelle scorse puntate, a sostituirla nello spazio dedicato alla cucina sono stati il cantante Graziano Galatone, già nel cast del programma, e l’inviata Mary Segneri.

Giancarlo Magalli, per sdrammatizzare e non far preoccupare i telespettatori ha affermato: «Fa ridere, perché Roberta per noi è una bambina, talmente tanto la consideriamo una bambina che credo si sia presa una malattia da bambini, non so se morbillo o rosolia, una cosa del genere».

Per fortuna nulla di grave per la Morise, solo uno spiacevole imprevisto, che però l’ha tenuta lontana sia dal pubblico che ai suoi colleghi e compagni di avventura: «Noi speriamo che torni in pista velocemente anche perché non la possiamo sostituire in nulla di quello che fa», ha sottolineato il conduttore.

La presentatrice sul suo profilo Instagram, dove è molto attiva, ha ringraziato nelle sue stories il collega per aver tranquillizzato i telespettatori. Ma dall’altro lato non ha gradito i titoli sensazionalistici di alcuni giornali, che hanno puntato sulla malattia per qualche clic in più.

Adesso è tutto passato per Roberta Morise, che può continuare tranquillamente a tenere compagnia ai suoi fan ogni giorno in compagnia di Magalli.

LEGGI ANCHE: Giancarlo Magalli su Paolo Fox: “Siamo ormai una copia di fatto”.