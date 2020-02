Chitetsu Watanabe ha 112 anni – e oltre 300 giorni – e il 15 febbraio 2020 è stato decretato l’uomo più anziano del mondo. Quali sono i segreti della sua longevità? Scopriamoli assieme!

I segreti dell’uomo più anziano del mondo

La popolazione umana sta andando sempre più incontro a un progressivo invecchiamento. Alla luce di ciò, informarsi sulle migliori dritte per affrontare la terza età è molto utile. Quali sono i consigli di Chitetsu Watanabe al proposito? Intervistato dal sito Top Santé l’uomo, nato nel 1907 a Niigata (città del nord-ovest del Giappone), per tutta la vita ha lavorato nel settore agricolo.

Fino alla ragguardevole età di 104 anni si è preso cura del suo orto. Attualmente ricoverato presso una casa di riposo della sua città, a detta della moglie possiede oltre cento bonsai. Quando gli hanno chiesto quale sia il segreto della sua ragguardevole età, ha dato una risposta molto semplice, sottolineando che è tutto legato al fatto di sorridere il più possibile.

Ai giornalisti che l’hanno intervistato, ha consigliato anche di non arrabbiarsi mai. L’uomo che è stato eletto decano dell’umanità intera per quanto riguarda l’età, ha confessato anche un piccolo piacere al quale non riesce assolutamente rinunciare. Di cosa si tratta? Della crema pasticcera.

Il punto di vista della moglie

I giornalisti di Top Santé hanno fatto domande anche alla moglie di Chitetsu Watanabe. La donna ha sottolineato che vive al suo fianco da oltre 50 anni e che non lo ha mai sentito alzare la voce. Ha altresì sottolineato che, nel corso dei decenni, l’uomo ha vissuto sotto lo stesso tetto con figli, nipoti e pronipoti. Questo, a detta della consorte, ha contribuito tanto a fargli mantenere il sorriso.

Proseguendo con i segreti dell’uomo che è arrivato a compiere 112 anni – si avvicina ai 113 – è possibile citare la sua abitudine a mantenere attivo il cervello. Chitetsu Watanabe, infatti, pratica tutti i giorni calligrafia e si interessa di matematica.

