Com’era Giuseppe Conte da giovane? La foto del premier

Da due mesi a questa parte, il volto del Primo Ministro Giuseppe Conte è entrato nelle nostra quotidianità mai come prima. Nato nel 1964 e con alle spalle una lunga carriera universitaria, Giuseppe Conte è sulla scena pubblica da due anni circa. Come era da giovane? Un account Twitter,nei giorni scorsi, ha diffuso degli scatti in bianco e nero che mostrano il Premier pugliese quando ancora non era un personaggio noto.

Giuseppe Conte da giovane: gli scatti in bianco e nero fanno il giro del web

L’account Twitter @opinionistamascherato, nella giornata del 29 aprile ha diffuso uno scatto di Giuseppe Conte da giovane. La foto, in bianco e nero, è un primo piano in bianco e nero del Premier in tempi ben lontani da quelli attuali, che lo vedono non solo a capo del Governo italiano, ma con gli occhi di tutto il mondo puntati sul suo operato per via dell’emergenza Covid-19.

La foto è stata ovviamente accolta da numerosi commenti, più o meno positivi. Alcuni utenti l’hanno paragonato a Fonzie, mentre altri hanno chiamato in causa un confronto con Renzi. Di certo c’è che si tratta di un dettaglio sul passato del Premier e già questo ha rilevanza, dato che Giuseppe Conte non parla molto della sua vita fuori dagli impegni politici.

Non a caso, le foto pubblicate da Palazzo Chigi lo scorso dicembre che lo vedono assieme al figlio Niccolò intenti ad addobbare l’albero di Natale hanno fatto parlare tantissimo, mostrando un lato inedito del capo dell’esecutivo.

