Compleanno romantico per Michelle Hunziker col marito Trussardi

La spumeggiante Michelle Hunziker ha appena compiuto 43 anni e ha deciso di festeggiare il suo compleanno con un weekend lontana dallo stress cittadino. Lei e suo marito Tomaso Trussardi hanno trascorso un fine settimana tra le montagne del Friuli Venezia Giulia. Insieme a loro c’erano ovviamente le piccole Sole e Celeste e un gruppo di cari amici, con i quali Michelle ha voluto condividere questa vacanza da sogno.

Uno dei regali più belli è arrivato attraverso i social dalla primogenita Aurora Ramazzotti, la quale ha dedicato alla mamma un messaggio di auguri davvero speciale. Aurora ha condiviso sul suo profilo una tenera foto ricordo in cui lei è molto piccola e si trova tra le braccia della sua giovane mamma Michelle, scrivendo queste parole:

«Sappi che cercherò sempre, tra le tue braccia, profumo di casa. Quella casa che solo tu mi sai dare. Per sempre insieme mammottina. Auguri dalla tua pallina morbidosa».

Aurora Ramazzotti ha poi pubblicato un’altra foto molto emozionante in cui lei, Michelle e le due sorelline Sole e Celeste, nate appunto dal matrimonio tra la Hunziker e Tomaso Trussardi, si tengono per mano le une alle altre come in un cordone resistente e carico di amore.

Tra le suggestive montagne del Friuli Venezia Giulia, Michelle si è “regalata un weekend con amici in un posto da sogno” in uno chalet di montagna a Sarius, come ha affermato lei stessa in una story su Instagram. Il marito Tomaso ha preparato alla moglie una romantica sorpresa durante il primo pasto della giornata: un tappeto di rose rosse attorno al tavolo della colazione. Tutto ciò è stato reso pubblico dalla Hunziker nel suo profilo.

I festeggiamenti sono andati avanti con un divertentissimo pigiama party, che Michelle aveva sempre desiderato di fare:

«E’ sempre stato il mio sogno fare il pigiama party, ne ho sentito parlare sempre, non l’avevo mai fatto e adesso ho convinto tutti i miei amici a travestirsi, cioè mettersi il pigiama. E noi Trunziker siamo tutti vestiti da Mignons».

