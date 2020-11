Consigliere di Pavia: “Salviamo i vecchi per rovinare i giovani”

Niccolò Fraschini, consigliere comunale di Pavia, capogruppo di Pavia Prima, su Facebook ha condiviso un post che sta suscitando molta indignazione.

«Ormai questo piagnisteo sulle vittime, penso che abbia stufato tanti italiani – ha scritto Fraschini – sono nove mesi che non pensiamo ad altro, per salvare poche migliaia di vecchietti stiamo rovinando sul lungo termine la vita di un sacco di giovani. È il solito conflitto generazionale, tra garantiti e non. Tutta questa vicenda ha dimostrato ancora una volta che l’Italia dà la precedenza sempre e solo agli anziani. Adesso è tempo di cambiare il passo, di sacrifici ne abbiamo già fatti fin troppi, abbiamo già fatto due tentativi, direi che Conte e i suoi sgherri hanno la coscienza pulita: adesso si può riaprire e poi, ripeto, viva Darwin!».

Il consigliere pavese si è quindi appellato a Charles Darwin, padre della teoria dell’evoluzionismo e del concetto di selezione naturale, contro i «vecchi».

«Gli anziani sono la nostra memoria, la storia del nostro Paese, i nostri genitori, i nostri nonni. L’aridità di chi pensa che siano sacrificabili, la dice tutta sull’inutilità di simili personaggi».

Lo ha scritto su Twitter il deputato di Italia Viva Mattia Mor commentando il post di Fraschini.

