Conte sdoppia il Miur: annunciati i sostituti di Lorenzo Fioramonti

Giuseppe Conte ha annunciato il sostituto di Lorenzo Fioramonti, dopo le dimissioni dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Anzi, sono due. Ma procediamo con ordine.

Anzitutto, il premier, alla conferenza di fine anno, ha affermato: «Ringrazio il ministro Fioramonti: abbiamo la necessità, l’ho già detto, di rilanciare il comparto della università. Non è vero che non abbiamo compiuto passi avanti, penso alla Agenzia nazionale delle Ricerche. Ora fare qualche sforzo in più, penso a aumentare i fondi sul diritto alla studio. Sono convinto che la cosa migliore per potenziare il settore sia separare la scuola dall’Università».

LEGGI ANCHE: D’Alema: “Il muro al M5S è stato sbagliato”.

Ed eccoci ai nomi. Anzitutto, la sottosegretaria al Miur Lucia Azzolina è la nuova ministra della scuola. Gaetano Manfredi, invece, sarà il ministro dell’Università e della Ricerca.

Lucia Azzolina è un dirigente scolastico ed è attualmente sottosegretario alla Scuola in quota MoVimento 5 Stelle. Gaetano Manfredi è, invece, rettore dell’Università Federico II di Napoli.

LEGGI ANCHE: Renzi a Repubblica: “Non saremo mai la sesta stella di Beppe Grillo”.

Anna Ascani, viceministra all’Istruzione, su Twitter ha commentato così la doppia nomina: «Il presidente Conte ha appena dato due ottime notizie per scuola, università e ricerca. Che dimostrano che siamo pronti a rilanciare, senza indugi, sui temi fondamentali per lo sviluppo del Paese. Buon lavoro a @AzzolinaLucia e Gaetano Manfredi: competenza e serietà premiate!».

In una nota, poi, il MoVimento 5 Stelle ha affermato: «In bocca al lupo a Lucia Azzolina, neo ministro della Scuola. Un grande riconoscimento per il suo impegno che ci riempie di orgoglio. Ha sempre lavorato con grande determinazione e saprà rappresentare al meglio, e con grande attenzione, le istanze del mondo della scuola».

LEGGI ANCHE: 6 sintomi che possono indicare un problema al colon, anche grave.