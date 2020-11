Coprifuoco e limiti negli spostamenti, cosa cambia con il nuovo DPCM?

Nel nuovo DPCM, in vigore da domani, giovedì 5 novembre, e fino al 3 divembre, ci sono misure che riguardano anche gli spostamenti e i relativi limiti.

Ora, le misure sono diverse in relazione alle zone. L’Italia, infatti, viene divisa in 3 aree corrispondenti a 3 scenari di rischio in basea 21 parametri oggettivi.

ARANCIONE : Aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (con alcune misure più restrittive rispetto a quelle standard);

VERDE: Resto del territorio con misure standard.

AREA VERDE

D alle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

AREA ARANCIONE

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori con un livello di rischio alto, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

AREA ROSSA

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori con un livello di rischio alto, e all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

