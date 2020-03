Coronavirus, 249 operatori sanitari del Cardarelli di Napoli in malattia

Duecentoquarantanove operatori sanitari dell’ospedale Cardarelli di Napoli sono in malattia, nonostante l’emergenza coronavirus.

Lo riporta Il Fatto Quotidiano dove si legge: «C’è sempre un lato b. E il lato b della sanità pubblica, nei giorni in cui il racconto degli ospedali diviene addirittura epico, medici e infermieri si trasformano in patrioti, è stampato in una breve nota di Ciro Mauro, direttore del dipartimento emergenze del Cardarelli, il più grande nosocomio di Napoli, l’eccellenza del Sud: 249 operatori sanitari si trovano in malattia».

Sul giornale diretto da Marco Travaglio si legge anche questo: «Non già, come purtroppo succede in queste terribili giornate, perché infettati dal Covid-19, la malattia in questo caso ha preceduto l’infezione e perciò assomiglia a una furbizia, allinea la paura e la converte in diserzione».

Durissimo il commento di Walter Ricciardi, consulente per l’emergenzia coronavirus del Ministero della Salute, che su Twitter ha scritto: «Come sempre nelle circostanze drammatiche emergono gli eroismi e le vigliaccherie dei singoli, fortunatamente sono decisamente di più i primi».

E il già citato Ciro Mauro, direttore del dipartimento Emergenze dell’azienda ospedaliera Cardarelli, su Facebook, ha scritto: «Si nascondono dietro un certificato medico fasullo lasciando i colleghi da soli a lavorare».

Giuseppe Longo, direttore dell’ospedale Cardarelli di Napoli a Radio Crc, ha detto: «Medici che si stanno assentando in maniera volontaria non ce ne sono, ma stiamo pagando un prezzo forte perché molti dei nostri operatori sono risultati positivi», aggiungendo che «come direttore generale per capire se potesse riguardar altre figure dell’azienda, ho detto agli uffici di poter verificare ogni singola assenza, ma dobbiamo ricordare che dietro le assenze ci sono certificati di medici che dichiarano lo stato di malattia dei nostri dipendenti. Non diamo grossa importanza a questa disputa di tipo tecnico-scientifico; ognuno sta mettendo la propria forza, il proprio impegno per contrastare il contagio. Coglierei più l’aspetto degli sforzi e non soffermarmi sui momenti di contrasti che fanno parte nella dialettica di uno sviluppo di azioni che caratterizza questo momento».

Infine, la Direzione Strategica dell’ospedale Cardarelli ha reso noto «di avere già disposto tramite gli uffici competenti l’avvio di un’indagine interna mirata ad analizzare ogni singolo caso di malattia» dei dipendenti. «Esaminare caso per caso servirà ad accertare le irregolarità, ma anche a tutelare quanti sono legittimamente a casa per comprovate ragioni di salute», si legge in una nota.

«Ove emergessero comportamenti scorretti la Direzione Strategica del Cardarelli provvederà a trasmettere l’esito delle indagini agli organi competenti e adottare prontamente i necessari provvedimenti disciplinari».

«Useremo il massimo rigore – ha spiegato il direttore Longo – ma non passi il messaggio che tutti i dipendenti del Cardarelli sono dei ‘malati immaginari’. In questa azienda ci sono 3.000 donne e uomini che lavorano instancabilmente al servizio dei pazienti. A loro va il nostro ringraziamento per quanto fanno e, voglio sottolinearlo, sono loro i primi a chiederci di fare luce su quanto avvenuto affinché si possano individuare subito le eventuali irregolarità».

