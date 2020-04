Il Coronavirus sta mettendo in primo piano delle storie di profonda disperazione. Per fortuna alcune di queste sono a lieto fine. A dimostrarlo ci pensa la vicenda di un anziano di Bari, un uomo di 80 anni che, pochi giorni fa, si è lasciato andare al pianto su una panchina nelle vicinanze dell’ateneo del capoluogo pugliese.

L’aiuto dei poliziotti

Alla vista dell’anziano in preda alla disperazione, un gruppo di poliziotti si è avvicinato chiedendo all’uomo cosa fosse successo. La risposta ha toccato profondamente tutti. L’80enne, infatti, non mangiava da tre giorni.

L’uomo ha altresì affermato di non avere una casa e di essere padre di un unico figlio residente a Torino. Gli agenti, commossi, si sono recati presso un vicino panificio e hanno comprato per lui del pane e qualche focaccia. L’anziano, commosso, li ha ovviamente ringraziati.

La situazione del Coronavirus in Puglia

Come si sta evolvendo la situazione del Coronavirus in Puglia? Come riportato dal quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno, nelle 24 ore tra il 16 e il 17 aprile sono stati registrati casi in diverse province. Nello specifico, si parla di 21 positivi nel barese, di 3 rilevati nel territorio della provincia di Bat e di 11 in provincia di Brindisi.

Per quanto riguarda invece gli altri territori provinciali, parliamo di 27 positivi nelle ultime 24 ore in provincia di Foggia, di 7 nel leccese e di 0 casi a Taranto e sua provincia. Con i positivi ufficializzati in queste 24 ore, il numero di casi di Coronavirus dall’inizio dell’epidemia tocca quota 3.327. In generale il trend dei contagi è in calo. Purtroppo non si può dire lo stesso dei decessi, che ha superato quota 300 unità. A detta degli esperti, molti di essi sono dovuti ai focolai che si sono sviluppati nelle RSA della Regione, vere e proprie bombe già esplose in Puglia e non solo.

