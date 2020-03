Coronavirus, Adriana Volpe lascia il GFVIP: è morto il suocero

Il Coronavirus ha colpito anche uno degli inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Adriana Volpe, tra le protagoniste indiscusse di questa quarta edizione del reality, ha lasciato il gioco a seguito dell’aggravarsi delle condizioni di Ernesto Parli, padre del marito Roberto. L’uomo, risultato positivo al Coronavirus, si è spento nelle scorse ore. Aveva 76 anni.

L’abbandono del reality

Adriana Volpe ha lasciato il reality dopo diversi giorni in cui veniva chiamata in confessionale per avere aggiornamenti in merito alla salute del suocero. Ernesto Parli era una personalità molto nota nel mondo dello sport. Presidente della squadra di calcio del Chiasso per diverso tempo, all’inizio degli anni ’80 aveva portato la formazione svizzera nella serie ammiraglia.

Nel momento in cui ha lasciato la casa, Adriana Volpe ha ringraziato i compagni di viaggio. “Devo veramente uscire perché ho delle cose da risolvere molto importante. Siate forti e dite una preghiera per me”: queste le parole di Adriana Volpe che, nel momento in cui si è congedata dagli inquilini rimasti in casa, li ha ringraziati per quanto sono riusciti a darle in questi 70 giorni di reality.

La Volpe, che nelle scorse settimane era stata protagonista di un gossip relativo a un suo possibile flirt con Andrea Denver, ha dichiarato di aver fatto di tutto per credere al leitmotiv “andrà tutto bene”, in primo piano da quando è iniziata l’emergenza Coronavirus.

L’addio di Adriana Volpe è stato accolto con dispiacere sia dal pubblico, sia dagli inquilini. A reagire è stata soprattutto Paola Di Benedetto che, dopo aver abbracciato l’ormai ex compagna di viaggio, è scoppiata a piangere.

“Cosa sta succedendo? Si può capire? Non si capisce più niente!”: questo lo sfogo della fidanzata di Federico Rossi che, esattamente come gli altri concorrenti, nelle scorse settimane ha ricevuto da Alfonso Signorini i primi aggiornamenti in merito al Coronavirus. Concludiamo ricordando che Ernesto Parli è stato ricordato anche sul sito della FC Chiasso, squadra di cui è stato dirigente dal 1976 al 1982.

