Coronavirus, allo Spallanzani di Roma ricoverati anche due bambini

«Tutti i test relativi ai casi sospetti per il nuovo Coronavirus sono risultati negativi, compreso il test per la donna italiana inviataci, a puro scopo precauzionale, dalla Città Militare della Cecchignola e la coppia proveniente da un Pronto soccorso cittadino».

Questo è quanto si legge nuovo bollettino medico dell’Istituto Spallanzani di Roma.

Inoltre, «il cittadino italiano, trasferito 2 giorni fa dalla struttura dedicata della Città Militare della Cecchignola e con infezione confermata da nuovo Coronavirus, è in buone condizioni generali e senza febbre. Il paziente continua la terapia antivirale».

Il Ministero della Salute ha reso noto che tra i 56 italiani ripatriati da Wuhan – la città focolaio dell’epidemia – ci sono anche due bambini di 4 e 8 anni, con alcune linee di febbre, accompagnati dal padre e trasferiti a titolo precauzionale allo Spallanzani per ulteriori accertamenti. Per il primo dei due il tampone ha dato esito negativo al test del nuovo Coronavirus 2019-nCoV. In corso, invece, l’esame sul secondo.

Sui due bambini, lo Spallanzani ha fatto sapere che le condizioni generali sono buone: «Al ricovero presentavano un modesto rialzo termico. Nella tarda serata di ieri, a puro scopo precauzionale, sono stati qui trasferiti, su richiesta dell’Autorità militare, con la quale vi è una strettissima collaborazione, due bambini, accompagnati da un genitore. Il nucleo familiare appartiene al gruppo di cittadini italiani di ritorno dalla citta’ di Wuhan e attualmente ospitati presso la Cittò Militare. I bambini sono assistiti, oltre che dalla nostra equipe, da personale specializzato dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che ringraziamo. Sono in corso di effettuazione i test i cui esiti verranno dati non appena disponibili».

