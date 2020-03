Coronavirus, altre vittime negli Stati Uniti d’America: la paura cresce

Nello stato di Washington, negli USA, altre quattro persone sono morte per il nuovo coronavirus, portando a sei il bilancio delle vittime. La malattia, emersa nella Cina centrale, sta cominciando a preoccupare gli americani, come dimostra l’incremento di vendite di prodotti per l’igiene di mascherine nei negozi.

La malattia ha ucciso oltre 3.000 persone in tutto il mondo e ne ha infettate quasi 89.000, con la stragrande maggioranza dei casi e morti in Cina. Tuttavi, mentre il numero di nuovi casi registrati quotidianamente in Cina sta diminuendo, il virus continua a diffondersi rapidamente in Corea del Sud, Iran e Italia.

Un team di scienziati di Washington, come si legge su Cbsnews.com, ha affermato che le due morti dello Stato potrebbero essere la punta di un iceberg: hanno detto che centinaia di altre persone nella Contea di King, dove si trova Seattle, potrebbero essere già state esposte alla malattia.

Il problema sta nel fatto che i casi lievi o persino asintomatici rischiano di non essere individuati e, pertanto, provocando la diffusione del virus. Trovarli è la sfida più grande del sistema sanitario nazionale statunitense. Il coronavirus, infatti, è un virus ingannevole e, nonostante le rassicurazioni, l’aumento dei casi e il crollo delle Borse, la paura si sta diffondendo anche negli Usa.

Tra l’altro, il presidente Donald Trump non ha escluso nuove restrizioni sui viaggi verso gli Usa a causa del Coronavirus. Lo ha detto ai giornalisti a margine dell’incontro alla Casa Bianca con i rappresentanti delle industrie farmaceutiche. Il presidente non ha indicato quali sono i Paesi che potrebbero essere colpiti ma gli Usa hanno lanciato la massima allerta sui viaggi in alcune zone d’Italia, oltre che verso la Corea del Sud. Il vice presidente Mike Pence ha anche annunciato oggi che tutti i passeggeri in arrivo negli Usa dall’Italia saranno sottoposti a controlli.

