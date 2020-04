Coronavirus, Bill Gates attacca gli Stati Uniti ed elogia la Cina (VIDEO)

Bill Gates attacca gli Stati Uniti per la politica adottata contro il Covid-19 e, invece, considera un buon lavoro quello fatto dalla Cina. A chi la accusa di aver nascosto informazioni importanti al resto del mondo risponde: «Può guardare indietro e vedere quali sono stati gli errori commessi, ma ha fatto molte cose all’inizio. Come qualsiasi Paese in cui si manifesta per la prima volta un virus».

LEGGI ANCHE: Conte e il piano dal 4 maggio: “Non sarà un ‘liberi tutti’

La Cina, inizialmente, ha sostenuto che il Coronavirus arrivava dall’esercito americano, è stata accusata di aver censurato medici e giornalisti che volevano rendere nota l’emergenza sanitaria al resto del mondo, visto che stava cominciando ad assumere proporzioni importanti. Ha anche affermato che non c’erano prove che il virus potesse trasmettersi tra esseri umani.

Ma Bill Gates attacca gli Stati Uniti, il suo Paese, ed elogia il lavoro delle altre nazioni: «Alcuni Paesi hanno risposto molto rapidamente, hanno fatto le proprie valutazioni e messo in campo i propri test, hanno evitato un’incredibile crisi economica; è triste che gli Stati Uniti, non abbiano reagito in maniera altrettanto tempestiva».

Bill Gates claims that criticisms of how China lied and covered up the coronavirus is a “distraction”: “China did a lot of things right at the beginning … they avoided the incredible economic pain … I think there’s a lot of incorrect and unfair things said”

This is all a lie pic.twitter.com/RlbwV0fUcA

— Ryan Saavedra (@RealSaavedra) April 26, 2020