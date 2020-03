Coronavirus, cambia ancora una volta il modulo per l’autocertificazione

Per la quarta volta cambia il modulo per l’autocertificazione degli spostamenti. Lo ha sottolineato il capo della Polizia, Franco Gabrielli, a Sky Tg24. Su questo, ha spiegato, «sono state fatte ironie, ma cambiano le disposizioni e noi dobbiamo aggiornare il modulo, anche per intercettare i quesiti che arrivano dai cittadini».

«Stiamo per editare l’ennesima autocertificazione che è stata in qualche modo oggetto di ironie. Noi non lo facciamo perché non sappiamo che cosa fare, lo facciamo perché cambiano le disposizioni e dobbiamo aggiornarle. Questo nuovo modulo intercetterà moltissime delle questioni che a volte attengono alle specificità dei singoli problemi».

La scorsa modifica è avvenuta lunedì scorso, 23 marzo, ma a causa del d.l. 25 marzo 2020 n.19, pubblicato la notte scorsa sulla Gazzetta Ufficiale, dopo la firma del Capo dello Stato, è necessario rivedere la parte in cui il cittadino «autodichiara sotto la propria responsabilità» di conoscere le misure in esso contenute.

