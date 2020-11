Coronavirus, Carlo Conti ricoverato in ospedale

Carlo Conti è stato ricoverato all’ospedale Careggi di Firenze, nel reparto malattie infettive.

Il conduttore toscano, 59 anni, che ha comunicato di essere positivo al coronavirus pochi giorni fa, non sarebbe in gravi condizioni ma le sue condizioni clinici non sono più tali da potere stare a casa.

Lo stesso Conti, in un post pubblicato su Instagram, aveva anche informato della comparsa dei sintomi: «Ci sono tutti (e anche troppi!!!), questo Covid è una brutta bestia. Ma tra tutte le medicine questo bigliettino è la più potente. Sto già meglio!!!», pubblicando un messaggio scritto dai suoi due figli: «Ti amiamo babbo!».

Il peggioramento delle condizioni di Carlo Conti è avvenuto nelle scorse ore. Ne è prova che venerdì scorso il toscano è riuscito a condurre da casa la puntata di Tale e quale Show con l’aiuto di Giorgio Panariello in studio.

