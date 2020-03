Coronavirus, Caterina Balivo si commuove per lo studio vuoto (VIDEO)

Il Coronavirus sta stravolgendo le nostre vite e ha cambiato anche la televisione. Degna di nota a tal proposito è l’eliminazione del pubblico in studio, considerato una parte fondamentale per l’atmosfera di molte trasmissioni. In questa situazione oggettivamente surreale, che vede i conduttori tenuti a far rispettare la distanza di sicurezza agli ospiti e agli addetti ai lavori, Caterina Balivo si è lasciata andare alla commozione.

Una diretta difficilissima

La conduttrice napoletana, padrona di casa di Vieni da Me, si è commossa davanti allo studio vuoto, rinnovando l’appello a rimanere a casa.

«State a casa, è la realtà. Siamo in un momento molto difficile. Sono in diretta per farvi passare due ore diverse, per regalarvi intrattenimento. La situazione fuori è difficile. Mi rivolgo ai ragazzi, ho visto tanti ragazzini in giro: ragazzi siamo dei kamikaze, vi prego».

Queste le parole della conduttrice 40enne, che ha descritto la diretta del 10 marzo 2020 come la più difficile dal 1999 (anno in cui ha iniziato a lavorare in RAI). Caterina Balivo, che ha condiviso il video del discorso anche sul suo seguitissimo profilo Instagram, ha ricordato i suoi cari e le amiche di una vita che, come da lei stessa ricordato, stanno lottando tra Milano, Torino e Napoli.

Più pensavo a loro e ai malati e più mi arrabbiavo verso tutti quei ragazzi che se ne stanno in giro beati ignorando il pericolo

Così la Balivo ha concluso un discorso che riassume perfettamente i cambiamenti epocali che stiamo vivendo in questo momento e che, come già detto, stanno impattando fortemente anche il mondo televisivo.

A dimostrazione di ciò è possibile citare il fatto che Mediaset ha sospeso temporaneamente Verissimo, Domenica e Cri4 per dare spazio a programmi incentrati sulle informazioni legate all’emergenza Coronavirus. A Mediaset rimangono le strisce mattutine e pomeridiane Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque, che dedicheranno molto spazio al tema. Concludiamo ricordando che anche Vieni da Me, Detto Fatto e La Prova del Cuoco, trasmissioni di punta della Rai, saranno temporaneamente sospese.