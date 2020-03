Coronavirus, c’è il primo caso anche in Vaticano

Primo caso positivo di coronavirus nella Santa Sede. Ne ha dato notizia Matteo Bruni, portavoce del Vaticano.

Le sue parole: «Questa mattina sono stati temporaneamente sospesi tutti i servizi ambulatoriali della Direzione Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano per poter sanificare gli ambienti a seguito di una positività al Covid-19 riscontrata ieri in un paziente. Rimane però in funzione il presidio di Pronto Soccorso. La Direzione Sanità e Igiene sta provvedendo ad informare le competenti autorità italiane e nel frattempo sono stati avviati i protocolli sanitari previsti».

Ieri, giovedì 4 marzo, lo stesso direttore della Sala Stampa di Città del Vaticano ha detto: «Relativamente all’attività del Santo Padre, della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano dei prossimi giorni, sono allo studio misure volte ad evitare la diffusione del covid-19, da implementare in coordinamento con quelle adottate dalle autorità italiane».

In Veneto, poi, sono saliti a 488 i casi positivi al Coronavirus. Lo ha reso noto la Regione Veneto sottolineando sono stati registrati 29 nuovi casi. Il numero dei decessi è salito a 12. Un paziente è morto nelle ultime ore all’ospedale di Treviso.

Tra i 29 nuovi casi, 12 riguardano Verona, 8 Padova, 4 Venezia, 3 Vicenza e per 2 è in corso l’assegnazione. 27 sono i malati attualmente in terapia intensiva, 2 in più rispetto al report di ieri.

Un altro decesso è avvenuto la scorsa notte a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, facendo così salire a tre le vittime in Piemonte. Si tratta di una donna di 81 anni, affetta da più patologie e risultata positiva al Covid 19, ricoverata da alcuni giorni. Il suo quadro clinico è peggiorato all’improvviso ed è morta durante la fase di trasferimento alla terapia intensiva.

