Coronavirus, Chiara Ferragni contro i runner: “Ma che problemi avete?”

«Ragazzi, noi fuori da City Life continuiamo a vedere tantissima gente che fa jogging e corre anche in più di una persona. E’ una cosa che adesso è vietata ragazzi, non fatelo!»: inizia così Chiara Ferragni contro i runner milanesi.

E ancora «Non è proprio il momento di andare a correre ora!» L’influencer più famosa d’Italia, e non solo, non usa mezzi termini, è diretta e dice la propria circa un comportamento inappropriato e che va contro le direttive del Consiglio dei Ministri. Attraverso le storie su Instagram, lancia l’ennesimo appello a tutti i suoi follower, sperando di ottenere lo stesso successo raggiunto dalla sua raccolta fondi.

Fedez e Chiara Ferragni, infatti, si dedicano anima e corpo alla campagna di sensibilizzazione. Cercano di dare il proprio contributo, riconoscendo che i loro rispettivi ruoli consentono loro di fare da cassa di risonanza.

Hanno così lanciato un crowdfounding a favore dell’ospedale San Raffaele, raccogliendo una cifra che ha superato in poco tempo le aspettative e che continua ad aumentare grazie al contributo dei loro follower. Non si tratta, però, dell’unico caso: numerosi personaggi dello spettacolo hanno fatto lo stesso.

Dalle loro pagine social non smettono di lanciare appelli e di invitare la gente a stare a casa, a rispettare le norme varate dal Governo Conte per arginare e contrastare quella che è ormai un pandemia e che ha colpito tutto il mondo, se non consideriamo l’Antartide.

Se Chiara Ferragni contro i runner usa i social, Fedez preferisce la voce: da terrazzo di casa partecipa attivamente ai flashmob canori degli ultimi giorni e si lancia anche in un concerto estemporaneo.

