In questi giorni all’insegna dell’emergenza di Coronavirus, sono tantissime le coppie che si sono trovate, da un momento all’altro, a condividere 24 ore su 24 la quotidianità tra le mura domestiche. Dal momento che in situazioni come quella che stiamo vivendo è naturale vedere le proprie emozioni amplificate, è alta la preoccupazione relativa alle possibili ripercussioni sul rapporto di coppia.

Quali sono i consigli per affrontare la quarantena senza lasciarsi? Nelle prossime righe, cerchiamo di rispondere assieme a questa domanda.

Non attaccatevi alle piccole cose

Quando si parla di come affrontare la quarantena senza mettere a repentaglio il rapporto di coppia, ricordiamo l’importanza di non attaccarsi alle piccole cose. Se per esempio il partner prende un cucchiaio in più di un determinato alimento, non è davvero il caso di lamentarsi. Basta infatti ricordare che, una volta terminata la quarantena, quel cibo si potrà mangiare quanto si vorrà.

Passate del tempo separati

Il fatto di essere in quarantena con il proprio partner non significa trascorrere tutto il tempo assieme. Per preservare l’equilibrio di coppia, un buon consiglio prevede il fatto di vivere dei momenti da soli.

Sfruttate la tecnologia

Un altro consiglio utile per affrontare la quarantena senza rischiare di lasciarsi vede in primo piano la tecnologia. In questi giorni sono tantissime le persone che si dedicano a video chiamate a famiglia e amici. Si tratta di un ottimo modo per stemperare la tensione e per non perdere i rapporti sociali fuori dalla coppia.

Stabilite una routine

Proseguendo con le dritte da non dimenticare per preservare l’equilibrio di coppia durante la quarantena ricordiamo l’importanza di stabilire una routine. Fate in modo di avere degli orari precisi per il lavoro, per lo svago di coppia.

Guardate ai benefici

Passare del tempo con il proprio partner può rivelarsi a dir poco vantaggioso. Giusto per fare un esempio, ricordiamo la possibilità di scoprire o riscoprire momenti speciali da vivere assieme, come per esempio quelli dedicati alla cucina.

