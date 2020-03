Piero Chiambretti, uno dei conduttori televisivi più popolari, è ricoverato da tre giorni all’Ospedale Mauriziano di Torino. Il padrone di casa di CR4, è stato portato in ospedale per sospetto Coronavirus. Il tampone a cui i sanitari lo hanno sottoposto ha però dato esito incerto. Alla luce di ciò, ne verrà effettuato un secondo per dare una risposta definitiva alla positività al virus.

Chiambretti: confermata la positività della madre

La signora Felicita, 84 anni, è risultata invece chiaramente positiva al Coronavirus. Ricoverata in ospedale da domenica 15 marzo 2020, la madre del conduttore 63enne è in condizioni che non destano preoccupazione.

La notizia del ricovero in ospedale di Piero Chiambretti e della madre è stata accolta da tantissimi commenti sui social, anche da parte di tantissimi VIP. Degno di nota a tal proposito è il post Instagram di Vladimir Luxuria, tra le prime personalità del mondo dello spettacolo a rendere nota la situazione.

LEGGI ANCHE: Coronavirus: al Policlinico di Palermo derubati i medici che curano i malati

Anche l’imitatrice e conduttrice Francesca Manzini ha manifestato nelle Stories di Instagram la sua solidarietà a Piero Chiambretti, augurandogli una pronta guarigione. Pure Serena Grandi ha parlato della questione ricordando, nel corso di un’intervista ad AdnKronos, di essere stata ospite del conduttore e di averlo abbracciato e baciato. L’attrice ha dichiarato di essersi messa in quarantena in attesa di avere dettagli in merito al protocollo sanitario da seguire.

A seguito della notizia del ricovero di Piero Chiambretti per sintomi da Coronavirus, è cresciuta anche la preoccupazione per Clizia Incorvaia. L’influencer ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata infatti una delle ultime ospiti di CR4. Tra gli altri Vip che sono passati per lo studio del conduttore torinese ci sono pure i nomi di Michelle Hunziker, Jessica Notaro e Antonio Maggio, Vittorio Sgarbi. Da non dimenticare è anche il cast fisso della trasmissione, che comprende Iva Zanicchi, Cristiano Malgioglio, Lory Del Santo, Francesca Barra, Ambra Lonardo e Maria Vittoria Longhitano.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, camion militari trasportano le bare delle vittime