Coronavirus, due ragazzi aggrediscono un cinese e Facchinetti li schiaffeggia

È successo a Mariano Comense, in provincia di Como. Due ragazzi hanno aggredito un anziano di origini cinesi, questo quanto riportato sui social da Francesco Facchinetti. Nel post racconta di come sia intervenuto per difendere il signore: «Li ho presi a schiaffi», ha scritto.

La descrizione dell’accaduto non si ferma qui, è piena di particolari. «Vicino all’oratorio ci imbattiamo in una rissa. Due italiani giovani litigano con un anziano cinese e gli rivolgono insulti tipo ‘cinese di m… vattene via, è colpa tua se c’è sta malattia’: delle cose folli che neanche un troglodita direbbe mai», scrive su Instagram.

LEGGI ANCHE: Amuchina contro il Coronavirus: “Aumento della produzione e controllo sui prezzi”

E poi continua: «Ho cercato di spiegare ai ragazzi che il signore non c’entrava nulla con il Coronavirus. Finché a un certo punto hanno cominciato a prendere i sassi e a tirarli contro il povero anziano».

Il conduttore e dj ha raccontato quindi di essere intervenuto insieme a un suo amico che era lì con lui. «Uno dei due ragazzi tira un pugno al signore cinese che cade per terra. Non ci ho visto più»: questo gesto non lo ha potuto giustificare Francesco Facchinetti.

«So che sono un quarantenne padre di famiglia ma li ho presi a schiaffi tutti e due. Denunciatemi pure ai carabinieri, se i vostri genitori non vi educano sarà la strada a educarvi. Nel nostro Paese c’è un’ignoranza totale»: così conclude il conduttore che spiega perché ha reagito in quel modo.

Attraverso le stories di Instagram, poi, pubblica il video di un’aggressione a un uomo di origini filippine che è stato scambiato per cinese. Parla di ignoranza e poca dignità da parte di quegli italiani che si macchiano di simili gesti. Infine, chiede scusa al popolo cinese per questo comportamento inqualificabile.

LEGGI ANCHE: Chi è il malato tipo del Coronavirus?