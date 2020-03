Coronavirus, ecco la lista di tutti i programmi tv cancellati

Ecco la lista dei programmi tv cancellati a causa della pandemia da Coronavirus. Saltano le trasmissioni pomeridiane Rai Vieni da Me e Detto Fatto (in questo ultimo caso è stata trovata positiva una truccatrice). Anche Mediaset e Discovery corrono ai ripari.

Dopo l’annullamento de La Corrida, condotta da Carlo Conti, anche Le Iene chiude i battenti a causa di un contagio tra lo staff. Chiudono anche Verissimo, Domenica Live e CR4 – La Repubblica delle Donne: Nicola Porro è positivo al Coronavirus.

La Rai ha annullato Porta a Porta (a dispetto del parere contrario di Bruno Vespa). Anche La Prova del Cuoco è momentaneamente sospesa. Sul Nove L’Assedio, condotto da Daria Bignardi, l’11 marzo non è andato in onda.

Mediaset ha rilasciato una nota ufficiale in cui dichiara che: «Per garantire un’informazione costante e completa sulla più stretta attualità e sull’emergenza Coronavirus, abbiamo deciso di concentrare la nostra forza giornalistica, tecnica e produttiva sui contenuti hardnews, quelli a più alto tasso informativo».

E poi: «Verranno rafforzate le testate dedicate all’attualità in diretta. Contemporaneamente, i programmi di infotainment che rimarranno in onda, da Mattino Cinque a Pomeriggio Cinque, si orienteranno sempre di più sui temi legati alla cronaca e alla stretta attualità».

Niente pubblico in studi per I Soliti Ignoti (ma, essendo ogni puntata registrata, nelle prossime sarà comunque presente in studio). Lo stesso vale per Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio con il supporto di Filippa Lagerback; Live – Non è la D’Urso, Quelli che il calcio e I Fatti vostri.

Nella lista dei programmi tv cancellati non ci sono Amici e Ballando con le Stelle. Stasera, 13 marzo, andrà in onda la terza puntata del Serale del talent show di Canale 5; mentre la prima puntata della trasmissione condotta da Milly Carlucci è prevista per il 27 marzo.

